البرلمان الباكستاني يجري تصويتا على الثقة في رئيس الوزراء عمران خان

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

يجري البرلمان الباكستاني، السبت، تصويتا على الثقة في رئيس الوزراء عمران خان، عقب خسارة الائتلاف الحاكم لمقعد حاسم بمجلس الشيوخ.



ويأتي هذا التصويت على الثقة بعد هزيمة مرشح حزب خان "باكستان تحريك إنصاف" في انتخابات مجلس الشيوخ على يد رئيس وزراء سابق الأسبوع الماضي.

وحصل مرشح المعارضة على 169 صوتا مقابل 164 لمرشح حزب خان الذي يشغل منصب وزير المالية حاليا.

وبعد الهزيمة أصبحت الحكومة بدون أغلبية في المجلس البرلماني الذي ينتخب رئيس الوزراء.

ذويحتاج خان، الذي وصل إلى منتصف ولايته التي تستمر خمس سنوات، إلى 172 صوتا في الجمعية الوطنية المكونة من 342 مقعدا للاحتفاظ بثقة المجلس.

يذكر أن حزب "باكستان تحريك إنصاف" لديه 157 نائبا في مجلس النواب، وحصل خان على دعم 176 عضوا عند انتخابه رئيسا للوزراء عام 2018، فيما يحتاج خان إلى دعم جميع شركائه في الائتلاف في التصويت على الثقة.