مقتل العشرات من المليشيا واغتنام آليات بجبهة نهم شرق صنعاء

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، إثر تلقيها هزيمة ساحقة على أيدي القوات الحكومية في نهم شرق صنعاء.



وذكرت مصادر عسكرية، أن العشرات من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية سقطوا بين قتيل وجريح وتم اغتنام سيارة جيب مع آلية أخرى وتدمير آليات من الأطقم والمعدات العسكرية في جبهة نهم.

ووفق المصادر، فإن القوات الحكومية خاضت معركة شرسة، استمرت 9 ساعات متواصلة، كبدت خلالها المليشيا الحوثية هزيمة ساحقة في العتاد والأرواح.

وطبقا للمصادر، احتدمت المعركة عقب كسر هجوم شنته المليشيا على عدة مواقع للقوات الحكومية، إلا أن أفراد القوات الحكومية كسروا الهجوم، وشنوا هجوماً معاكساً، تمكنوا منه خلاله تدمير عدد من العربات والأطقم العسكرية، التابعة لمليشيات الحوثية الانقلابية