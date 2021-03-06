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11022 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 12:20 مساءً, 6 مارس 2021 م

المناطق - وكالات

سجلت روسيا 11022 إصابة جديدة بفيروس المستجد و441 وفاة.
بمرض كوفيد-19 منها 1820 في العاصمة موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا بروسيا أن إجمالي الإصابات وصل إلى أربعة ملايين و312181 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88726 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 3 ملايين و900 ألف و348 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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