شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطرارى لطائرة "بوينج 737 ماكس" بسبب عطل فني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت طائرة بوينج من طراز "737 ماكس" تابعة لخطوط "أميركان إيرلاينز" اضطراريا في مطار نيوارك ليبرتي، بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد أن اضطر قائدها لإيقاف تشغيل المحرك بسبب خلل ميكانيكى، وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الرحلة 2555 القادمة من مدينة ميامي قد هبطت في فلوريدا بشكل اضطرارى دون وقوع أي حوادث ، مضيفة أن الطائرة كانت تحمل على متنها 95 راكبا على الأقل بالإضافة إلى ستة من أفراد الطاقم.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تكون المشكلة مرتبطة بضغط زيت المحرك أو مؤشر الحجم، وليس في النظام الذي تسبب بسقوط طائرتين من الطراز ذاته خلال الأعوام السابقة.

جدير بالذكر أن عدة شركات طيران قررت وقف استخدام طائرات من طراز "بوينج 777" بعد احتراق محرك طائرة فوق كولورادو بالولايات المتحدة الشهر الماضي.. وهذه الحادة لم تكن الأولى لطائرات بوينج، وكانت طائرتان تشغلهما الخطوط الإثيوبية والإندونيسية من طراز 737 MAX قد تعرضتا للسقوط في 2018 و2019، ما تسبب بمقتل 346 شخصا.