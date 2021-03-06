السيسي يصل الخرطوم في أول زيارة للسودان الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية للسودان.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية فإن زيارة السيسي إلى السودان تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي.



وتسعى الزيارة إلى ترسيخ جهود مصر لدعم السودان، خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، والحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين، وفقاً بيان الرئاسة المصرية.

وتركز زيارة السيسي للخرطوم على عددٍ من الملفات، لكن أهمها على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، فضلا عن القضايا الإقليمية والقارية، خاصة قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.