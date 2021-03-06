شركة "مصر للطيران" تعلن عن وقف رحلاتها الجوية إلى المملكة المغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن وقف رحلاتها الجوية إلى المملكة المغربية بداية من الجمعة، وحتى إشعار آخر.



وقالت مصر للطيران في بيان صحفي أصدرته، الجمعة، إن قرارها جاء بعد تعليق السلطات المغربية للرحلات مع مصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الناقل الوطني المصري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أنه "بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة المغرب في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها للحد من انتشار فيروس كورونا، تُعلن مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر".

وطلبت "مصر للطيران" من عملائها الذين لديهم حجوزات إلى كازابلانكا ضرورة مراجعة مركز اتصالات الشركة لتعديل حجوزاتهم.

وعلقت الحكومة المغربية الرحلات الجوية مع الجزائر ومصر، وذلك حتى الـ21 من مارس/آذار المقبل.

وبحسب بيان المكتب الوطني للمطارات، الجمعة، وفقا لموقع "المغرب 24"، فإن المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم قرار حظر الدخول إلى التراب الوطني.

جاء ذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطات المغربية علقت الرحلات الجوية مع 20 بلدا، بينها إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب أفريقيا والبرتغال والسويد وأوكرانيا والتشيك وأستراليا وإيرلندا.

وقرر المغرب، الخميس، تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ عام لمواجهة جائحة كورونا شهراً آخر حتى 10 أبريل/نيسان.

وأفادت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، بأنها صادقت على مرسوم بتمديد حالة الطوارئ الصحية التي كان مرتقباً انتهاؤها في 10 مارس/آذار لشهر آخر، "حرصاً على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19".

ونوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال الاجتماع بنجاح حملة التطعيم ضد الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 499.942 شخصا.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، بلغت نحو 485.567 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس/آذار 2020.

وتابعت: بلغ مجموع حالات الشفاء التام من الإصابة بالفيروس، نحو 471.410 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.1%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8673 حالة، بنسبة قدرها 1.8%.