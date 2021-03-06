شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 شخصاً بأيدي مسلحين في شمال نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانو (نيجيريا) - (أ ف ب)

قتل مسلحون 16 شخصاً وأصابوا تسعة آخرين بجروح، في قرية بشمال نيجيريا، قرب حدود النيجر، حسب ما قال الجمعة مسؤول محلّي وأحد سكان المنطقة.

والهجوم الذي نُفّذ قبل الفجر في قرية تارا بولاية سوكوتو، يأتي في أعقاب سلسلة هجمات نفّذتها في المنطقة عصابات يوصَف عناصرها بأنهم «قطّاع طرق» ينشرون الرعب مُنذ سنوات بتنفيذهم عمليات قتل ونهب وخطف.

وقال أحد القرويين: «وصلوا على دراجة نارية وفتحوا النار على القرية». وأضاف: «دفنّا 16 شخصاً بعد ظهر اليوم. أصيب تسعة آخرون بجروح خطرة». وقد أكد هذه الحصيلة المسؤول المحلي، سايدو نينو إبراهيم، مشيراً إلى أن الجرحى يعالجون في المستشفى. وقال: «استولى المهاجمون على أكثر من مئة بقرة»، مشيراً إلى أن قطّاع الطرق «ينفذون هجمات على قرى هذه المنطقة ينتقلون من قرية إلى أخرى ويقتلون وينهبون».

وأكدت الشرطة من جهتها في بيان، حصول هجوم في تارا، دون الخوض في التفاصيل. وعبّرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان الثلاثاء عن قلقها من «تصاعد العنف في شمال غرب نيجيريا». وقالت: «خوفاً من مجموعات مسلحة ومن العنف بين المجتمعات المحلية، توجه أكثر من 7660 لاجئاً نيجيرياً إلى مارادي» في النيجر المجاورة منذ بداية العام.