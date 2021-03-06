شكرا لقرائتكم خبر عن هزات ارتدادية قوية تضرب نيوزيلندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ويلينغتون - (أ ف ب)

ضربت هزات ارتدادية قوية الجزء الشمالي من نيوزيلندا السبت بما في ذلك زلزال بقوة 6,4 درجة وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة هذه الهزات الأرضية التي ضربت قبالة بلدة غيسبورن في شرق الأرخبيل. وتسببت سلسلة من الهزات الأرضية من بينها واحدة بلغت قوتها 8,1 درجة على مقياس ريشتر قرب جزر كيرماديك النائية على بعد ألف كيلومتر شمال نيوزيلندا الجمعة، في إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في جزر عدة في جنوب المحيط الهادئ.

وفي وقت لاحق من اليوم، ألغت نيوزيلندا أوامر الإخلاء التي أصدرتها لعشرات آلاف السكان القاطنين في قسم كبير من مناطقها الساحلية، مطمئنة إلى زوال خطر تعرّض هذه المناطق لأمواج تسونامي كبيرة.