شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

منعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، السبت، تقديم المشروبات في مراضع الأطفال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولكونه مخالفاً للعادات والتقاليد.

ووجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي المقاهي بمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، وذلك بعد أن تبين أن رواد المقاهي هم من يقومون بجلب المراضع للمقاهي لتعبئتها بالقهوة والمشروبات ما قد يكون سبباً في انتشار فيروس كوفيد 19.

وقامت فرق التفتيش في الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المقاهي التي قامت بهذه العملية واستدعائهم رسمياً وسيتم التصدي لهذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بحثاً عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وللأضرار التي قد تسببها لعدم معرفة مصدر المراضع ومحتوياتها.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى الابلاغ عن أي ظاهرة سلبية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555.