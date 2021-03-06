شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تروي تعرضها للتنمر لهذا السبب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس -(رويترز)

انتقدت كيم كارداشيان الجمعة من يتنمرون على الآخرين وينتقدونهم بسبب أجسامهم متذكرة تعرضها للإحراج عندما هوجمت بسبب زيادة وزنها نحو 27 كيلوجراماً خلال حملها الأول.

وروت كارداشيان بشكل مفصل في منشور على إنستجرام كيف تم تشبيهها بحوت قاتل خلال المراحل الأخيرة من حملها في 2013، ومقارنتها بشكل غير موات مع كيت زوجة الأمير وليام التي كانت حاملاً أيضاً في ذلك الوقت.

وقالت: «كنت أبكي كل يوم بسبب ما حدث لجسدي وبشكل أساسي بسبب ضغوط المقارنة المستمرة مع ما يعتبره المجتمع الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الشخص السليم وكذلك بسبب تشبيه وسائل الإعلام لي بالحوت شامو» في إشارة إلى الثدييات التي كانت تقدم عروضها في عالم البحار.

وأضافت كارداشيان البالغة 40 عاماً: «كنت أشعر بالخجل كل أسبوع بسبب قصص الغلاف التي جعلت عدم شعوري بالأمن مؤلماً جداً إلى حد عدم استطاعتي مغادرة المنزل لعدة أشهر بعد ذلك. لقد حطمني حقاً».

وأنجبت كارداشيان ابنتها نورث في يونيو/حزيران 2013. وأنجبت ابنها سانت في 2015، ثم أصبح لها طفلان فيما بعد عن طريق أم بديلة بسبب مضاعفات صحية. وتقدمت كارداشيان الشهر الماضي بطلب للطلاق من مغني الراب كاني وست بعد زواج دام نحو سبع سنوات.