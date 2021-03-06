شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز محطتين لركاب حافلات المواصلات العامة في منطقتي عود ميثاء والسطوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، السبت، المحطتين النموذجيتين لركاب حافلات المواصلات العامة في منطقتي عود ميثاء والسطوة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، إن إنشاء محطات ركاب حافلات المواصلات العامة يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، بغية تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعية في تنقلاتهم اليومية. وتتميزان بتصميمهما النموذجي الفريد الذي يجمع بين الحلول المبتكرة والفعالة للتصاميم الهندسية، وبين تقديم مفهوم جديد في وسائل النقل الجماعية.