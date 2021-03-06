شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يقلب الطاولة على فياريال في الوقت القاتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

قلب فالنسيا الطاولة على ضيفه وجاره فياريال وحول تخلفه أمامه إلى فوز 2-1 بهدفين في الوقت القاتل، الجمعة، في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبعدما كان منافساً على الصدارة، تراجعت نتائج فريق المدرب أوناي إيمري وفشل في تحقيق الفوز لثماني مراحل متتالية، وتحديداً منذ فوزه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على سلتا فيغو خارج ملعبه 4-صفر، إضافة لخروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس على يد ليفانتي.

وبدا فريق «الغواصة الصفراء» في طريق العودة بانتصاره الأول في ملعب فالنسيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2017، بعدما تقدم حتى الدقيقتين الأخيرتين بفضل ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 40 هدافه جيرارد مورينو الذي سجل الأهداف الخمسة الأخيرة لفريقه في الدوري ورفع رصيده إلى 15 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

لكن فالنسيا خطف التعادل في الدقيقة 88 من ركلة جزاء أيضاً نفذها كارلوس سولر قبل أن يهديه البديل البرتغالي غونسالو غويديس هدف الفوز السابع هذا الموسم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وتحضر فياريال بهزيمته الخامسة بأسوأ طريقة لمواجهته الخميس المقبل خارج أرضه مع دينامو كييف الأوكراني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بعدما تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السابع، فيما ابتعد فالنسيا عن منطقة الخطر نسبياً بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً.