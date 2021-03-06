الرئيس يتوجه إلى الخرطوم في أول زيارة بعد تشكيل مجلس السيادة السودانى.. وهاشتاج«# السيسي_في_بلده_التاني» يتصدر «تويتر»

الشارقة - اميمة ياسر - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية الي جمهورية السودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تصدر هاشتاج «#السيسي_في_بلده_التاني» موقع التدوينات القصيرة «تويتر» من قبل مصريين وسودانيين وعرب، مرحبين بتلك الزيارة العامة.

وقال كريم المصري: "مصر والسودان وطن واحد قلب واحد علم واحد".

وأضاف حساب تحت أسم "نودي": واثق الخطوات يسير أسداً.. حفظكـ الله سيدي القائد وسدد خطاك ونصرك".

كما دون حساب يحمل اسم حفيد أحمس قائلا: "يا اهلنا في السودان سيأتي إلي زيارتكم أشرف وأعز وانبل الرجال في هذا العصر يحمل لكم الخير والمحبة ف ورب الكعبة يؤلمنا أن نترك السودان وحدها لذلك جاء اليكم زعيم الشرق".