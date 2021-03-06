هزات ارتدادية قوية تضرب نيوزيلندا

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ويلينغتون: ضربت هزات ارتدادية قوية الجزء الشمالي من نيوزيلندا السبت بما في ذلك زلزال بقوة 6,4 درجات وفقا هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة هذه الهزات الأرضية التي ضربت قبالة بلدة غيسبورن في شرق الأرخبيل.

وتسببت سلسلة من الهزات الأرضية من بينها واحدة بلغت قوتها 8,1 درجات على مقياس ريشتر قرب جزر كيرماديك النائية على بعد ألف كيلومتر شمال شرق نيوزيلندا يوم الجمعة، في إطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في جزر عدة في جنوب المحيط الهادئ.

وفي وقت لاحق من اليوم، ألغت نيوزيلندا أوامر الإخلاء التي أصدرتها لعشرات آلاف السكان القاطنين في قسم كبير من مناطقها الساحلية، مطمئنة إلى زوال خطر تعرّض هذه المناطق لأمواج تسونامي كبيرة.