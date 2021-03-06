شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل برامج محو الأمية أبرزها.. ما هى خطوات مواجهة أزمة الزيادة السكانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل الزيادة السكانية خطرا كبيرا على الدولة المصرية ومؤسساتها بل وعلى المواطنين أنفسهم، نظرا للآثار السلبية التي تنتج عن هذه الأزمة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية، وتحتاج حل هذه الأزمة إلى التحرك في العديد من الخطوات كالتالى:

1- تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ لتناول المسألة السكانية بشكل متعمق باعتبارها أخطر مشكلة اجتماعية بالمجتمع المصري.

2- الإرشاد النفسي والتربية السكانية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو تنظيم الأسرة.

3- تدريس التربية السكانية في مراحل التعليم المختلفة وخاصة الجامعى.

4- تقديم علماء الدين الإسلامي والمسيحيُ بخطب تؤكد على ترشيد الأسرة.

5- ضرورة تبني المجتمع لبرنامج طموح لتنظيم الأسرة في إطار برامج التنمية الشاملة.

6- تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال مع التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر دخل.

7- إبراز خطورة أبعاد المشكلة السكانية ومعالجتها من خلال العالم وخاصة الدراما لما لها من تأثير على الجماهير.

8- توفير حملات إعلانية تساهم في تنمية المواطن بمختلف الفئات والنوعيات وعلى كافة المستويات.

9- دعوة الأحزاب والمنابر السياسية إلى أن تتبني في برامجها مداخل لمواجهة الزيادة السكانية كأحد أهم معوقات التنمية.