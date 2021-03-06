استقرار أسعار الخضر والفاكهة في بداية الأسبوع بسوق الجملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ويرصد الخليج 365، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.8 جنيه.

البطاطس بين 1.1 و2.1 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 2 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدى بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.