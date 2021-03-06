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1900طالب بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحانات الفلسفة والمنطق بالوادي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

يواصل 1902 طالب، بالصف الأول الثانوي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، أمام 27 لجنة موزعة على مراكز المحافظة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد، أن 1902 طالب وطالبة، بالصف الأول الثانوي، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول، في الفلسفة والمنطق "فترة أولى" والفيزياء "فترة ثانية" أمام 27 لجنة، وجرى تجهيز جميع لجان الامتحانات مع التأكيد على إجراءات الأمن وتوفير الجو المناسب لسير أعمال الامتحانات دون معوقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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