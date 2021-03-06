قائمة الدول الأكثر تضرّرًا من وباء "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بإرتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 115 مليون حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.5 مليون وفاة.

وحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 115.597.805، وإجمالي الوفيات 2.569.011.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ520226 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 28.824.505.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ260970 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 10.793.732.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 188866، وإجمالي إصابات 2.112.508.

وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ157435، وإجمالي الإصابات 11.156.923.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 124259، وإجمالي إصابات 4.213.764.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 98974، وإجمالي إصابات 2.999.119.

وفي المرتبة السابعة فرنسا بإجمالي وفيات 87988، وإجمالي إصابات 3.895.430.

وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 86368 وإجمالي إصابات 4.241.970.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 71420، وإجمالي إصابات 2.484.306.

تلتها في المرتبة العاشرة إسبانيا بإجمالي وفيات 70501، وإجمالي إصابات 3.142.358.

المصدر: نوفوستي