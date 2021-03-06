لسبب غريب.. إيراني يقبع في سجون طهران لمدة 10 سنوات

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال الباحث السياسي، شيوي وانغ، والذي سجنه النظام الإيراني بين عامي 2016-2019، إنه التقى يهودياً إيرانياً في سجن إيفين بطهران، بعدما تمت إدانته بتهمة “العيش في إسرائيل”.

وأوضح وانغ في حديث لصحيفة “جيروزاليم بوست” أنّ “اليهودي الإيراني الذي ذهب إلى إسرائيل، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، عندما عاد إلى طهران”، مضيفاً أنّه “علم منه أنه سكن في إسرائيل لحوالى 6 سنوات ولكنه لم يحب العيش بها، فعاد إلى بلاده”.

وأشار الباحث الإيراني وانغ إلى أنه شارك نفس الزنزانة مع محمد حيدري كحكش، لاعب كمال أجسام إيراني، وهو سُجن لأنه أراد السفر إلى إسرائيل للمشاركة في مسابقة رياضية، على حد قوله.

وأضاف وانغ أنّ كحكش “أراد الذهاب إلى إسرائيل للمشاركة في بطولة، لاعتقاده أنّ الرياضة يجب ألا تكون لها حدود”، لافتاً إلى أنّه “اعتقل عام 2017، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، علماً أنّه قدم طلبا رسميا ولم يحاول الذهاب بشكل غير قانوني”.

وكان وانع سجن بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، علما أنّه يعتبر “السبب الحقيقي هو استحواذه على الجنسية الأميركية”، وقد أفاد عن وضعه في “حبس انفرادي، وإجباره على الاعتراف بأشياء لم يرتكبها”.