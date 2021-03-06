دراسة بريطانية: الثقة في لقاحات كورونا تتزايد مع تبدد المخاوف من آثارها الجانبية

جدة - عبدالحي حسين - يبدو أن الثقة في لقاحات “كوفيد-19” آخذة في التصاعد، في مختلف أنحاء العالم، ذلك ما كشفت عنه خلاصات دراسة بريطانية، صدرت اليوم الجمعة، بعد أن توصلت إلى تسجيل إقبال متزايد على إجراء التلقيح ضد كورونا من طرف السكان.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت في 14 دولة في الفترة ما بين 8 و21 من فبراير الماضي، أن الثقة في اللقاحات المضادة لمرض “كوفيد-19” تتنامى يوما بعد آخر، حيث زاد عدد الراغبين في التطعيم مع بدء الحملات الأولى في أنحاء العالم؛ مسجلة في السياق ذاته تبددا تدريجيا لمخاوف السكان من الآثار الجانبية المحتملة للقاح.

ويتجلى من أرقام البحث الذي أجراه معهد الابتكار في مجال الصحة العالمية التابع لإمبريال كوليدج لندن وشركة يوجوف لاستطلاعات الرأي، أن الثقة في لقاحات “كوفيد-19 ” زادت في 9 من 14 بلداً شملتها الدراسة، ومنها فرنسا واليابان وسنغافورة التي شهدت مستويات منخفضة من الثقة من قبل.

وبشكل عام، رصدت الدراسة أن السكان في بريطانيا هم الأكثر تقبلاً للتطعيم، حيث أكد 77% من السكان، الذين شملهم البحث، أنهم سيتلقون اللقاح للوقاية من فيروس “كوفيد-19” إذا توفر في بلادهم هذا الأسبوع.

ومن جهة أخرى، أبانت معطيات الدراسة أن المخاوف بشأن الآثار الجانبية للقاح، بدأت تتبدد في غالبية البلدان التي شملتها الدراسة، حيث عبر فقط 45% من المشاركين في البحث عن مخاوفهم في الوقت الراهن من الأعراض المحتملة للتطعيم.

ويشار إلى أن البحث البريطاني عرف مشاركة ما يزيد على 13500 شخص في 14 دولة وهي: أستراليا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد.