مديرية التعليم في تطوان تعلق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - عبدالحي حسين - أفاد مصدر مسؤول في مديرية التعليم في تطوان، أنه تقرر تعليق الدراسة، اليوم صباحا، في جميع المؤسسات التعليمية في المديرية الإقليمية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه نظرا إلى النشرة الإنذارية للأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة التلاميذ، والتلميذات، والأطر التربوية، والإدارية تقرر تعليق الدراسة.
وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في وقت سابق أمس الجمعة، في نشرة خاصة، من أن عددا من أقاليم، وعمالات المملكة ستعرف زخات مطرية قوية، الجمعة والسبت.
وسجلت المديرية نفسها، في نشرة من المستوى البرتقالي، أنها تترقب تساقطات مطرية، تتراوح بين 60 إلى 80 ملمترا، في كل من أقاليم تطوان، وشفشاون، والمضيق – الفنيدق، والفحص أنجرة، ابتداء من الساعة الواحدة ليلا، غدا، منبهة إلى أن هذه الكميات يمكن أن تتجاوز في بعض الأحيان 80 ملمترا.