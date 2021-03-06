مديرية التعليم في تطوان تعلق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - عبدالحي حسين - أفاد مصدر مسؤول في مديرية التعليم في تطوان، أنه تقرر تعليق الدراسة، اليوم صباحا، في جميع المؤسسات التعليمية في المديرية الإقليمية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه نظرا إلى النشرة الإنذارية للأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة التلاميذ، والتلميذات، والأطر التربوية، والإدارية تقرر تعليق الدراسة.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في وقت سابق أمس الجمعة، في نشرة خاصة، من أن عددا من أقاليم، وعمالات المملكة ستعرف زخات مطرية قوية، الجمعة والسبت.