حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة غبار واسعة الانتشار في منطقتين بالجمهورية خلال اليوم السبت.



وتوقعت النشرة موجة غبار واسع الانتشار تنشط شرق الجزيرة العربية وحركتها ناحية الجنوب الغربي نتوقع ان تتاثر المناطق الشرقية والشمالية من بلادنا بظاهرة الغبار خلال ساعات الليل وصباح غداً السبت.

وقالت النشرة أن المرتفعات الجبلية ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئياً بسحب ركامية متفرقة قد يصحبها هطول امطار متفرقة على اجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية خلال ساعات الظهيرة والمساء، صحوة وباردة نسبياً خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب والشابورة المائية على المنحدرات المحاذية للسهول الساحلية.

وأضافت أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء صحوة الى غائمة جزئياً على المناطق الساحلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة خصوصاً على السواحل الجنوبية والغربية واتجاهتها جنوبية الى غربية على الساحل الغربي وجنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية.

واشارت إلى ان الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون خالية من السحب ومغبرة والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط احياناً تصل سرعتها الى 22 عقدة.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى اجواء صحوة الى غائمة جزئياً، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة.

التنبيهات والتحذيرات :-

ونبه المركز الوطني للارصاد كلا من

* الموطنين في المناطق الشرقية والشمالية لبلادنا وخاصة من يعانون من الامراض الصدرية والاطفال وكبار السن بعدم التعرض للغبار وكذلك سائقي المركبات على الطرق الصحروية من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار.