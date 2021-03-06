اخبار العالم

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أدى تفشي وباء إلى تسجيل إيطاليا أعلى حصيلة سنوية للوفيات منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء يوم الجمعة أنه سجل 746146 حالة وفاة في عام 2020.

 

وقال مسؤولون في المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إن عدد الوفيات في 2020 يزيد بنسبة 15% عن المتوسط ​​المسجل للأعوام من 2015 إلى 2019.

 

وأعلنت السلطات الصحية اليوم الجمعة تسجيل أكثر من 24000 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

 

وأعلنت السلطات عن وفاة 297 حالة بسبب كورونا، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى ما يقرب من 100 ألف حالة وفاة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا