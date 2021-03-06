رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يواجه تصويتاً على الثقة في البرلمان اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

يواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تصويتاً على الثقة في البرلمان السبت، بعد أيام من خسارة الائتلاف الحاكم في البلاد لمقعد حاسم في مجلس الشيوخ.



وتطوع خان لمواجهة تصويت على الثقة بعد هزيمة مرشح حزبه "باكستان تحريك إنصاف "في انتخابات مجلس الشيوخ على يد رئيس وزراء سابق الأسبوع الماضي.

وحصل مرشح المعارضة على 169 صوتاً مقابل 164 لمرشح حزب خان الذي يشغل منصب وزير المالية حالياً.

وبعد الهزيمة أصبحت الحكومة بدون أغلبية في المجلس البرلماني الذي ينتخب رئيس الوزراء.

ويحتاج خان، الذي وصل إلى منتصف ولايته التي تستمر خمس سنوات، إلى 172 صوتاً في الجمعية الوطنية المكونة من 342 مقعداً للاحتفاظ بثقة المجلس.

يذكر أن حزب "باكستان تحريك إنصاف" لديه 157 نائباً في مجلس النواب.

وحصل خان على دعم 176 عضواً عند انتخابه رئيساً للوزراء عام 2018.

ويقول محللون سياسيون إن خان سيحتاج إلى دعم جميع شركائه في الائتلاف في التصويت على الثقة.