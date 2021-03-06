شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل أول حالة لفرط الحساسية من لقاح فايزر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة اليابانية أول حالة لفرط الحساسية الحاد، التي تصيب أجهزة حيوية بالجسم، ناجمة عن التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان تايمز"

اليابانية اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن موظفة في القطاع الطبي في الثلاثينات من عمرها، أصيبت بهذا النوع من الحساسية، بعد تلقيها عقار "فايزر" أمس الأول الجمعة.

وأظهرت المرأة، التي تعاني من حالات مرضية مزمنة، بما فيها الربو بوادر تحسن بعد تلقي العلاج. وذكر الطبيب، الذى أبلغ عن الحالة، أن هذا النوع من فرط الحساسية ،مرتبط بالتطعيم، فيما أشار أيضا إلى أن مرض الربو الذي تعاني منه المريضة ربما تسبب في إصابتها بالحساسية أيضا.