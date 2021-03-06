شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "فايزر" : لا أمانع تلقي لقاح آسترازينيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية في ألمانيا، بيتر ألبيتس، أنه لا يمانع أخذ لقاح من شركة "آسترازينيكا" البريطانية-السويدية المنافسة.

وقال ألبيتس في تصريحات لخدمة الفيديو بصحيفة "بيلد" الألمانية ردا على استفسار: "لا أمانع في أخذ اللقاح، نعم".

وأكد ألبيتس أن كل لقاح تم اختباره من قبل وكالة الأدوية في الاتحاد الأوروبي آمن وصحي، وأضاف: "كل تطعيم يمثل حماية فرد، وكل تطعيم خطوة مهمة"، موضحا أنه من الضروري الآن إحداث "ديناميكية أكبر" في حملة التطعيم، داعيا إلى حشد كافة الجهود من أجل هذا الغرض خلال الأشهر المقبلة.