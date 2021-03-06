شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات قوية .. ثوران بركان "باكايا" في جواتيمالا للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثار بركان "باكايا" في جواتيمالا، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، أمس الجمعة بالتوقيت المحلي. وذكرت هيئة الطوارئ في البلاد "كونريد" أنه تم تسجيل انفجارات قوية في البركان، على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب جواتيمالا سيتي، وكان قد تم تسجيل انفجارات مماثلة يوم الأربعاء الماضي.

وأطلق البركان جمرات وعمودا كثيفا من الرماد والغاز وصل إلى ارتفاع 5500 متر فوق مستوى البحر.

وحملت الرياح رماد البركان باتجاه المناطق الواقعة إلى الغرب والجنوب الغربي، ومن الممكن أن تصل إلى العاصمة الإقليمية، اسكوينتلا، على بعدرحوالي 30 كيلومترا.