شكرا لقرائتكم خبر عن 10 هزات ارتدادية بالقرب من نيوزيلندا عقب زلازل قوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال نيوزيلندا تتعرض لسلسلة من الهزات الارتدادية بعد يوم من وقوع زلازل قوية أدت إلى إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ووقعت ثلاثة زلازل كبيرة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة قبالة ساحل نورث أيلاند ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء وإصدار تحذير من تسونامي تم ألغاؤه في فترة ما بعد الظهر بعد أن مر تهديد حدوث موجة كبيرة.

واليوم السبت، سجل مركز مراقبة البراكين المحلي أكثر من عشرة هزات ارتدادية بلغت قوتها 4 درجات في الساعات الأولى من الصباح، بما في ذلك هزة بلغت قوتها 1ر6 درجة وأخرى 4ر5 درجة على مقياس ريختر. وتم تصنيف معظمها على أنها ضعيفة.

كما سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سلسلة من الهزات الارتدادية. وقال عالم الزلازل مات جيرستينبيرجر، في تصريحات نقلها راديو نيوزيلندا، إن استمرار الزلازل أمر طبيعي، لكنه حذر السكان وطالب بتوخي الحذر بشأن خطر حدوث موجات مد عاتية.