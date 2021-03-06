شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عجز التجارة الأمريكية في يناير مع بلوغ واردات السلع مرتفعاً قياسياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد العجز التجاري في الولايات المتحدة في يناير مع تسجيل واردات السلع قفزة وصلت بها لمستويات قياسية وسط تعاف في إنفاق المستهلكين، وهو ما عوض أثر تعاف متواصل في الصادرات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري زاد 1.9 في المئة إلى 68.2 مليار دولار في يناير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزاً تجارياً قيمته 67.5 مليار دولار في يناير. وارتفعت واردات السلع 1.6 في المئة إلى 221.1 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق.

وزاد إنفاق المستهلكين بأكبر قدر في سبعة شهور في يناير بدعم من مدفوعات حكومية للأسر منخفضة الدخل في إطار حزمة للتخفيف من أثر جائحة كورونا بقيمة 900 مليار دولار تقريباً. وسجلت صادرات السلع زيادة 1.6في المئة إلى 135.7 مليار دولار. أسهمت التجارة في تقلص نمو الناتج الإجمالي المحلي لفصلين متتاليين. (رويترز)