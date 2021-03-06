وصول بابا الفاتيكان لـ"النجف" ولقاء مغلق مع "السيستاني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت طائرة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، السبت، إلى مدينة النجف العراقية.

كما بدأ البابا فرنسيس اجتماعا تاريخيا مغلقا مع المرجع الشيعي علي السيستاني في مدينة النجف.

وظهر الجمعة، وصل بابا الكنسية الكاثوليكية إلى العاصمة بغداد، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها إلى العراق.

وتشمل زيارة البابا فرنسيس إلى العراق خمس محطات، تتوزع ما بين بغداد وذي قار والنجف وأربيل ونينوى.

وبعد زيارة النجف، يستعد قداسة البابا فرنسيس، للتوجه نحو محافظة ذي قار، لزيارة الدمينة التاريخية أور، والصلاة عند بيت نبي الله إبراهيم.

وبحسب أحمد الصحاف الناطق باسم اللجنة العليا المنظمة لزيارة البابا فرنسيس للعراق في وقت سابق فإن لقاءه بالسيستاني يبعث روح الإخاء والتسامح وحوار الأديان ونبذ الكراهية.

