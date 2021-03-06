القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 6 مارس 2021، مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا في ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة.

نزلت أسعار الذهب، أمس الجمعة، إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا، ويتجه المعدن الأصفر صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.



واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم السبت عند 204.84 ريال (54.62 دولار).



وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند نحو 179.24 ريال (47.80 دولار).

بينما استقر سعر جرام عيار 18 في اسعودية اليوم السبت عند نحو 153.63 ريال (40.97 دولار).

الذهب الاقتصادي

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم السبت عند نحو 119.49 ريال (31.86 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبقي سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية اليوم السبت عند نحو 6375 ريالا (1700 دولارا).

كما استقر سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند نحو 1433.89 ريال (382.37 دولار).

الأسعار العالمية

وعالميا، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الجمعة - ختام تعاملات الأسبوع -، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو/حزيران عند 1686.40 دولار.

ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3%، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1690.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 25.17 دولار للأوقية، وانخفضت 5% في الأسبوع، في أسوأ أداء منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.