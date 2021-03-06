سعر الدولار في السودان اليوم السبت 6 مارس 2021.. الجنيه يتراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت 6 مارس/آذار 2021، ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه السوداني، خلال تعاملات اليوم السبت بالسوق السوداء، أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، فيما تراجع أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

وارتفع متوسط سعر الدولار في السودان، خلال مستهل تعاملات السبت، لدى السوق السوداء، إلى نحو 380 جنيها، مقابل نحو 379 جنيها في ختام تعاملات أمس الجمعة.

واستقر سعر الدولار الأمريكي على شاشات تداول بنك السودان المركزي، عند فتح تعاملات السبت، عند نحو 378.26 جنيه للشراء، و380.15 جنيه للبيع.

المركزي يحتكر شراء الذهب

وقررت الحكومة السودانية السيطرة على صادرات الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب المحلي بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب.

وطوال السنوات الماضية، كان شراء الذهب وتصديره مسموحا به للقطاع الخاص، وحاولت حكومة المعزول عمر البشير في آخر أيامها احتكاره لبنك السودان المركزي لكنها تراجعت، وحررت بيع الذهب بعد أيام قليلة.

ويأتي إصلاح الاقتصاد المتدهور ضمن 5 أولويات تعمل الحكومة الانتقالية التي أعيد تشكيلها حديثا على تحقيقها.

سعر اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في السودان، اليوم السبت، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، عند نحو 458 جنيها.

وبقي سعر اليورو على شاشات بنك السودان المركزي، ثابتا عند مستوى 455.87 جنيه للشراء، و458.15 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السودان، عند فتح تعاملات السبت، لدى السوق الموازية "السوداء"، عند نحو 523 جنيها.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنوك الرسمية، نحو 527.42 جنيه للشراء، و530.06 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي في السودان، خلال مستهل تعاملات السبت، لدى السوق "السوداء" إلى نحو 101 جنيه، مقابل نحو 100 جنيه في ختام تعاملات الجمعة.

فيما استقر سعر الريال السعودي على شاشات بنك السودان المركزي، الجمعة، عند مستوى 100.90 جنيه للشراء، و101.40 جنيه للبيع.

كما ارتفع متوسط الدرهم الإماراتي في السودان، في تعاملات صباح السبت، لدى السوق الموازية، إلى نحو 104 جنيهات، مقابل نحو 102 جنيه.

فيما ظلت العملة الإماراتية لدى بنك السودان المركزي، ثابتة عند مستوى 102.99 جنيه للشراء، و103.50 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، لدى السوق غير الرسمية، إلى نحو 1253.83 جنيه، مقابل نحو 1239.3 جنيه.

بينما استقرت العملة الكويتية، لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 1247.91 جنيه للشراء، و1254.15 جنيه للبيع.

مؤتمر باريس

وتستضيف باريس، مؤتمرا للمانحين والاستثمار في مايو/أيار المقبل، ويتوقع الدبلوماسيون أن يعقبه اجتماع لنادي باريس، ودائنين آخرين من أجل البدء في إسقاط 65% من ديون السودان المقدرة بنحو 58 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وقالوا إن ذلك سيسمح للسودان بالاقتراض من أجل مشاريع أكبر مثل البنية التحتية.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم قرض تجسيري لتسوية 1.055 مليار دولار متأخرات مستحقة للبنك الدولي وهو ما سيتيح تمويلا جديدا من البنك بما يصل إلى ملياري دولار على مدار عامين.