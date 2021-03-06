البيت الأبيض يعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن إيران في ظل تهديدها للأمن القومي الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، السبت، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن إيران في ظل تهديدها للأمن القومي الأمريكي.



وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن إجراءات وسياسات النظام الإيراني بما في ذلك تطويره للصواريخ وغيرها من قدرات الأسلحة غير المتكافئة والتقليدية وحملاته العدوانية على الصعيد الإقليمية، ودعمه للجماعات الإرهابية، والأنشطة الخبيثة للحرس الثوري، كل ما سبق يشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الخاص بالولايات المتحدة".

وأضاف البيان "لهذه الأسباب، فإن حالة الطوارئ الوطنية ضد أنشطة إيران المهددة للأمن القومي الأمريكي يجب أن تستمر سارية المفعول بعد الـ15 من مارس/أذار 2021، لذلك ووفقًا لقانون الطوارئ الوطنية فإن حالة الطوارئ الوطنية بشأن التهديد الإيراني ستستمر لمدة عام".