حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. والداخلية تكشف تفاصيل حادث الكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - أحمد عبد المنعم؛

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143143 حالة حتى اليوم.

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الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

بالنسبة لما تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بإنقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة (سائق – مقيم ببنى سويف) بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامى بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن (وفاة 18 شخص وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص").

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النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه

أعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في حادث وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة بطريق الكريمات.

وأضافت النيابة في بيان لها، اليوم الجمعة، انتقل فريق من «النيابة العامة» في غضون الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري؛ لمعاينة مسرح حادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً (ميكروباص) بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد، وتبيَّن وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة من جرَّاء الحادث.

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مصاب يروي تفاصيل لحظات الرعب في حادث الكريمات الذي اودى بحياة 18 شخصًا

تحدث أحد المصابين في حادث الكريمات من داخل مستشفى بني سويف التخصصي الذي إلى أسفر عن مصرع 18 وإصابة 5 أشخاص، حيث أكد أنه كان عائدًا إلى القاهرة وسيارة مقطورة كانت في الجانب الآخر، موضحا أن إطار السيارة الأمامي انفجر وأدي إلى اختلال عجلة القيادة لتصطدم بالميكروباص.

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وزير التعليم: 99.7% من الطلاب تمكنوا من التسجيل على منصة الامتحان الإلكتروني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تمكنت من أداء 7.2 مليون امتحان إلكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرًا إلى الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول من الصفوف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

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شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ضحايا حادث طريق الكريمات.

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لمعرفة السبب.. النيابة: ندب مهندسين فنيين من المرور لفحص سيارتي حادث طريق الكريمات

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حادث طريق الكريمات الذي راح ضحيته 18 شخص وأصيب 5 آخرين.

وقررت النيابة التحفظ على سيارتي الحادث "تريلا وميكروباص" وندب مهندسين فنيين من المرور لفحصهما وبيان التلفيات بهما وسبب وقوع الحادث.

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"الأوقاف": إنشاء مركز الدراسات والبحوث الوقفية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء مركز بحثي تحت مسمى "مركز الدراسات والبحوث الوقفية" بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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"سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ".. الإفتاء توضح حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين

ما حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وأعادت نشر رد أمانة الفتوى، التي أكدت في فتواها أن زيارة قبور العلماء والأولياء والصالحين شأنها شأن سائر القبور، زيارتها سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ شرعًا، لا سيَّما وأَنَّ في زيارتهم فوائد للزَّائِرِ والْمَزُورِ؛ ففيها للزَّائِرِ عِبْرَةٌ وعِظَة، واسْتِجَابَةٌ للدُّعَاء عند قبورهم، ولِلْمَزُورِ نَفْعٌ بالسَّلامِ عليه والدُّعَاء له، وبأُنْسِهِ بِمَنْ يزوره.

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التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنه تم اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه مدينتي جازان وخميس مشيط في السعودية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عندما سقط وابل من الصواريخ على مصافي نفط في شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن.

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إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020

أدى تفشي وباء كورونا إلى تسجيل إيطاليا أعلى حصيلة سنوية للوفيات منذ الحرب العالمية الثانية ، حيث أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء يوم الجمعة أنه سجل 746146 حالة وفاة في عام 2020.

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تراجع وفيات كورونا في بريطانيا41 % خلال أسبوع

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في بريطانيا تراجعت بنسبة 41 % خلال أسبوع ، بينما شهدت حالات الدخول إلى المستشفيات أسرع انخفاض لها على الإطلاق.

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