​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 62 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 62 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 6 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، مدريد، موسكو، إسطنبول، ميلانو، جينيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، ميونيخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، البحرين، عُمان، نيروبي، آديس أبابا، الشارقة، أربيل، عنتيبي، الخرطوم) و16 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا)، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

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