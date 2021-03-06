"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. والصحة تكشف عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 45 حالة جديدة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذي بدأ أمس الخميس، في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

"الصحة" تكشف 13 طريقة للحماية من فيروس كورونا في المولات

الصحة تكشف عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

هاني الناظر: "كورونا" يرحل في هذا الوقت.. ونصيحة قبل شهر رمضان (فيديو)

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

إصابة ٢٣ شخصًا ووفاة 3 حالات بكورونا في الوادي الجديد

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استطلاع: الأمريكيون يرون تحسنا في وضع وباء كورونا