"التحالف" يعترض ويدمر طائرتين مفخختين أطلقتا باتجاه خميس مشيط وجازان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخختين" أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه خميس مشيط وجازان في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العميد المالكي قوله إنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.