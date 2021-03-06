محمد الفلاح - وزير الإعلام اليمني: تجنيد الحوثي الإجباري أباد قرى بصنعاء

السبت 6 مارس 2021

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بالتحرك الفوري لوقف عمليات التجنيد الإجباري للمواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.



وقال الإرياني إن الميليشيات الحوثية تقوم بعمليات حشد وتجنيد لأبناء القبائل والأطفال والمهمشين ويزجون بهم في هجمات انتحارية بمأرب.

وأوضح أن عمليات التجنيد الإجباري التي يقوم بها الحوثيون تسببت في فناء أسر وقرى بأكملها في عدد من مديريات صنعاء.

وجدد وزير الإعلام اليمني التحذير من جرائم إبادة جماعية تقوم بها ميليشيا الحوثي لأبناء القبائل في محافظات صنعاء وذمار وصعدة وعمران وحجة والمحويت.

كان الناطق باسم الجيش اليمني قد دعا جميع المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى منع الميليشيات من الزج بأبنائهم في محارق الموت والدمار وطريق اللاعودة.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان عبّر، عن قلقه من التصعيد الحربي في محافظة مأرب وتداعياته الإنسانية على السكان والنازحين، إضافة إلى عديد الضحايا الذين يسقطون هناك.

وجدد غوتيريش، في اتصال هاتفي، الثلاثاء الماضي، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، دعوته إلى "وقف إطلاق النار بشكل كامل وانخراط الجميع في نقاش سلام".