شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية يرد على تهديد أردوغان بتصفية حزب الشعب الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردّ زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، على تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصفية الحزب، بأن أكبر أحزاب المعارضة هو الشغل الشاغل لأردوغان، وتشريع قوانين خاصة لمهاجمهته.

وأضاف كليتشدار، أن أردوغان هو من يحكم البلاد لمدة 19 عامًا ومصمم على أن عقلية حزب الشعب الجمهوري هى المسئولة عن المشاكل المتفاقمة في البلاد، وليس الـ10 ملايين عاطل الذين لا يجدون حلًا لأزمتهم، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

وبصدد إمكانية رفع دعوى لإغلاق حزبه، قال كليتشدار إن الشخص الذي لا يمكنه أن يسمع الانتقادات لا يمكنه أن يدير دولة، مؤكدًا أن كل تلك الانتقادات سبق وقد واجهها الحزب في الثلاثينيات والأربعينيات.

وجدد أردوغان، هجومه على حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة، قائلًا إنه «بهذه الذهنية وتلك العقلية لن يكون هناك مكان لحزب يدعى الشعب الجمهوري في مستقبل تركيا، جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي في الاجتماع الموسع لرؤساء المقاطعات التابعة لحزب العدالة والتنمية.