على متنها 95 راكبًا.. طائرة 737 ماكس تعلن الطوارئ بسبب عطل بالمحرك

محمد الفلاح - على متنها 95 راكبا.. طائرة 737 ماكس تعلن الطوارئ بسبب عطل بالمحرك

السبت 6 مارس 2021

قالت شركة أميركان أيرلاينز إن طائرة من طراز بوينج 737ماكس كانت متجهة إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في ولاية نيوجيرزي، أعلنت حالة الطوارئ بعد أن قام قائد الطائرة بإغلاق محرك بسبب مشكلة ميكانيكية محتملة.



وأضافت شركة الطيران أن الطائرة التي كانت قادمة من ميامي وتحمل 95 راكبا وطاقما مؤلفا من ستة أفراد هبطت بسلام في نيوارك دون حوادث.

وقالت إن المشكلة المحتملة تتعلق بضغط زيت المحرك أو مؤشر الحجم وليس نتيجة أي شيء متعلق بالخلل المرتبط بحادثين مميتين تعرضت لهما طائرتين من طراز 737 ماكس في 2018 و 2019 مما أدى إلى وقف تحليق الطائرة لمدة 20 شهرا.

وكانت شركة أميركان أيرلاينز أول شركة طيران أميركية تستأنف رحلات 737 ماكس في أواخر العام الماضي بعد موافقة إدارة الطيران الاتحادية على تحديثات السلامة من قبل شركة بوينج.