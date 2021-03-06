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الصين.. عشر إصابات جديدة بـ «كوفيد-19»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل البر الرئيسي عشر حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من مارس آذار مقارنة بتسع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 23 بعد أن كانت 12 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 89962 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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