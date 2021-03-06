شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. عشر إصابات جديدة بـ «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل البر الرئيسي عشر حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من مارس آذار مقارنة بتسع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 23 بعد أن كانت 12 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 89962 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.