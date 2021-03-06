التحالف يعترض طائرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين ملغومتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان وخميس مشيط جنوبي السعودية.

وكان التحالف العربي قد أعلن، الجمعة، عن اعتراض وتدمير ما يصل إلى 6 طائرات من دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية.

وقال الدفاع المدني السعودي إن أجزاء من حطام الطائرات المسيرة المدمرة سقطت وأصابت صبياً يبلغ من العمر 10 سنوات ورجلاً كان يقود سيارة قرب مدينة خميس مشيط السعودية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر رسمي قوله إن عدداً من المنازل أصيبت بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، من جراء هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية وقناة الإخبارية التلفزيونية، نقلاً عن بيانات أصدرها التحالف، بأن الحوثيين أطلقوا الطائرات المسيرة الست باتجاه خميس مشيط قرب الحدود مع اليمن بدءا من فجر الجمعة.

ونشر التحالف العربي مقطع فيديو يظهر فيه استهداف دقيق ومباشر لعملية تجهيز إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاه المملكة العربية السعودية، واستهداف العناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.