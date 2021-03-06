شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أولوية منح ذوى الإعاقة الوحدات السكنية حسب القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات حصول ذوى الهمم على وحدات بنظام التمليك، وذلك فى حال كان عدد المتقدمين يفوق الرقم المطلوب، حيث تضمنت اللائحة أولويات، منها على سبيل المثال ذوى الإعاقة الذى يعول، الأصغر سنا، المتزوج، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل وفقا لنص اللائحة.

تكون الأولوية فى حالة تزاحم المتقدمين على مسكن بنظام التمليك وزيادة عدد المستحقين على عدد وحدات التمليك المتاحة وفقًا للترتيب الآتى:

1 - الشخص ذو الإعاقة المتزوج ويعول، وتكون الأولوية للأصغر سنًا، وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

2 - الشخص ذو الإعاقة المتزوج.

3 - الشخص ذو الإعاقة الأعزب.

الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت ضوابط حصول ذوى الهمم على حقوقهم المنصوص عليها فى القانون، والتى تهدف جميعها فى المقام الأول لدمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، منها الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها تبعًا لطبيعة الإعاقة ودرجتها، وتقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية.