محمد الفلاح - بدعوى جديدة.. هجوم الكابيتول يلاحق ترامب

السبت 6 مارس 2021

رفع نائب ديموقراطي في الكونجرس، الجمعة، دعوى جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة "التحريض على هجوم الكابيتول".



وتعد الدعوى هي الثانية التي تستهدف الرئيس السابق بتهمة "التحريض على هجوم ضد الكابيتول"، من قبل أنصاره في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم عنصر من شرطة الكابيتول.

وكتب النائب إريك سوالويل: "بسبب عدم قدرته على قبول الهزيمة، شن دونالد ترامب حربا مفتوحة ضد الانتقال السلمي للسلطة إلى جو بايدن".

وأضاف: "لقد كذب تكرارا على مناصريه عبر القول لهم إن الانتخابات سرقت منهم، وأخيرا دعا مؤيديه إلى النزول لشوارع العاصمة واشنطن للتظاهر".

وتابع: "وفي خطاب طويل أمام البيت الأبيض، توجه ترامب لمناصريه بالقول قاتلوا كشياطين".

وتشمل الدعوى التي قدمها سوالويل أمام محكمة في واشنطن، أيضا نجل الملياردير الأمريكي، دونالد ترامب جونيور وكذلك محاميه رودولف جولياني والنائب مو بروكس، وكلهم تحدثوا خلال نفس التجمع.

ولفت إلى أن "المتهمين تجمعوا وألهبوا المشاعر وشجعوا الحشد الغاضب، وبصفتهم هذه هم مسؤولون كليا عن الأضرار والدمار الذي تبع ذلك".

ورد جيسون ميلر وهو ناطق باسم دونالد ترامب في بيان لصحيفة "واشنطن بوست" واصفا سوالويل بأنه: "لا يحظى بأي مصداقية".

وكان نائب ديموقراطي آخر في الكونغرس هو بيني تومسون رفع دعوى أيضا ضد ترامب اعتبارا من منتصف فبراير/شباط.

وقد برأ مجلس الشيوخ في 13 فبراير/شباط ترامب من تهمة "التحريض على التمرد" لأنه دعا أنصاره إلى السير نحو الكونجرس.