اخبار العالم

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها مع المغرب حتى إشعار آخر

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها مع المغرب حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها مع المغرب حتى إشعار آخر

السبت 6 مارس 2021

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران وقف رحلاتها الجوية إلى دولة المغرب، بداية من الجمعة، وحتى إشعار آخر.

 

وقالت الشركة في بيان لها: إنه ”بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة المغرب في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها للحد من انتشار فيروس ، تُعلن مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر“.

 

وطالبت مصر للطيران المسافرين إلى دولة المغرب ولديهم حجوزات، بضرورة مراجعة الشركة؛ لتعديل الحجوزات، بناءً على القرار الصادر.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا