محمد الفلاح - مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها مع المغرب حتى إشعار آخر

السبت 6 مارس 2021

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران وقف رحلاتها الجوية إلى دولة المغرب، بداية من الجمعة، وحتى إشعار آخر.



وقالت الشركة في بيان لها: إنه ”بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة المغرب في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها للحد من انتشار فيروس كورونا، تُعلن مصر للطيران عن وقف رحلاتها الجوية بين القاهرة وكازابلانكا، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر“.

وطالبت مصر للطيران المسافرين إلى دولة المغرب ولديهم حجوزات، بضرورة مراجعة الشركة؛ لتعديل الحجوزات، بناءً على القرار الصادر.