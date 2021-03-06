شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل ويداهم منازل بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الجمعة، عددًا من منازل عائلة الشهيد نور شقير في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، واعتقلت شابين من أقاربه، عقب تفتيش وتخريب في محتويات المنازل.

وبحسب وكالة «وفا» الرسمية، قالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عائلة شقير في حي وادي الربابة من بلدة سلوان وفتشتها باستخدام كلاب بوليسية، قبل أن تعتقل الشابين، يحيى شقير وهو شقيق الشهيد نور، وابن عمه طارق.

يذكر أن نور جمال شقير من سكان بلدة سلوان، استشهد قبل نحو 3 شهور متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال على حاجز الزعيم شرق القدس في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس الجمعة، سبعة مواطنين من المحافظة الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت، شابين عقب اقتحام الاحتلال منزلي ذويهما وتفتيشهما، وفلسطيني آخر لدى مروره على ما يعرف بحاجز «الكونتينر» شمال شرق بيت لحم.