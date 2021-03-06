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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدبيبة يعلن هيكلية الحكومة الليبية الجديدة

السبت 6 مارس 2021

الخليج 365

كشف رئيس الحكومة الليبية الانتقالية عبدالحميد الدبيبة، عن هيكلية حكومته الجديدة.



وأوضح مكتب إعلام الدبيبة هيكلية الحكومة التي ستُعرض على أعضاء مجلس النواب لاعتمادها من جانب النواب، الإثنين المقبل في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت.

وأكد في بيان أنه تقديرًا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديًا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي.

وأوضح أنه سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

هيكلية الحكومة

ويقول البيان أن الدبيبة اعتمد أسس التنوع والكفاءة والتوزيع الجغرافي واللامركزية ومشاركة المرأة والشباب والعدالة في توزيع الثروة في تشكيل الحكومة، لتتكون من 27 وزارة كعدد كلي و6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الوزراء.

وعرض البيان لهيكلية المثلث الأمني الذي يتكون من وزارة الداخلية للمنطقة الجنوبية ووزارة الدفاع كالتالي: القائد الأعلى المناطق الشرقية ورئيس الأركان المنطقة الغربية.

ويتكون المثلث الاقتصادي والمالي من وزارة التخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي للمنطقة الشرقية، ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة النفط والغاز المنطقة الغربية ووزارة المالية للمنطقة الجنوبية.

وحول مثلث الوزارات السيادية، فوزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التخطيط للمنطقة الشرقية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل للمنطقة الغربية ووزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة الداخلية للمنطقة الجنوبية.

أسماء الوزراء

وتداولت وسائل إعلام ليبية تسريبا حول أسماء التشكيلة الوزارية التي تقدم بها الدبيبة لمجلس النواب وتضمنت، صقر بوجواري، رمضان بوجناح الحسناوي نائبين لرئيس الوزراء، حمد عبدالرزاق العبيدي وزيرا للزراعة، وطارق عبد السلام مصطفى ابوفليقه وزيرا للموارد المائية، وتوفيق الدرسي وزيرا للثروة الحيوانية، عبد الشفيع حسين البرعصي وزيرا للرياضة، وكامل ابريك الحاسي وزيرا للتخطيط، ولمياء فتحي ابوسدره وزير الخارجية، خالد خليل الجازوي وزيرا للصحة.

كما تضمنت موسى المقريف المغربي وزيرا للتعليم العام، عبدالسلام عبدالله تيكي وزير السياحة، وخالد التيجاني مازن وزيرا للداخلية، وإبراهيم العربي منير وزيرا للبيئة، وعلي العابد بوعزوم وزيرا للعمل والتأهيل، وفاء ابوبكر الكيلاني وزيرا للشؤون الاجتماعية، ومبروكة توفي اوكي، ووزير الدفاع منصبه شاغرا، وعمران محمد القيب وزيرا للتعليم العالي.

إضافة إلى يخلف سعيد السيفاو وزير التعليم التقني والفني، وأحمد علي محمد عمر وزير الصناعة والمعادن، وحليمة إبراهيم عبدالرحمن وزيرا للعدل، عبدالفتاح صالح الخوجة وزيرا للخدمة المدنية، ومحمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، وأبوبكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير.

إلى جانب عبدالله سعد بلعيد وزيرا للحكم المحلي، وفتح الله عبداللطيف الزني وزيرا للشباب، وعمر علي العجيلي وزيرا للاقتصاد والتجارة، محمد أحمد محمد عون وزيرا للنفط والغاز، خالد المبروك عبدالله وزيرا للمالية.

إضافة إلى فرج محمد الشريف محمد وزير الدولة لشؤون المهجرين، وليد عمار محمد عمار وزيرا للدولة للشؤون السياسية، اجديد معتوق اجديد وزيرا للدولة لشؤون الهجرة، عادل جمعة عامر وزيرا للدولة لشؤون رئيس الحكومة، مارن خالد التائب وزيرا للدولة لشؤون المرأة، سلامة إبراهيم الغويل وزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية.