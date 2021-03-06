شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يرصد تفاصيل ترويج قطر للأكاذيب بالمنطقة باستخدام مواقع ومنصات تابعة للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دور خبيث تلعبه قطر فى المنطقة، من خلال وسائل إعلام منتشرة فى أوروبا والدوحة، حيث إنه من ضمن هذه الوسائل التي تستخدمها قطر في استهداف الدول العربية شركة "فضاءات ميديا"، ومقرها لندن، والتى تدير مجموعة من المواقع الإلكترونية، وقناة العربي، ويتم تمويلها من قطر والتنظيم الدولى للإخوان لاستهداف الدول، ويقودها سلطان الكوارى، ويشرف عليها عزمي بشارة.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أن "فضاءات ميديا" هذه المجموعة الإعلامية تعمل بشكل مباشر لاستهداف السعودية والإمارات ومصر بالأكاذيب المستمرة، والترويج لأفكار الإخوان الإرهابية.

وتابع التقرير: "عملت هذه الشركة القطرية نفسها فى إخراج عدد من المواقع والقنوات الإرهابية، والتى على رأسها جريدة العربى الجديد، وقناة العربى، ومعظم هذه الوسائل يتم بثها من لندن، والتى يديرها ويعمل بها مجموعة من الإخوان الإرهابية، إضافة إلى مراكز الأبحاث والدراسات التابعة لهذه المجموعة والتى تهدف إلى تشويه صورة الدول العربية.