مجلس النواب يوافق على تعديل “القاسم الانتخابي” بـ160 صوتا ومعارضة 104

جدة - عبدالحي حسين - بعد نقاش ساخن بين حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في البلاد من جهة، وباقي أحزاب الأغلبية والمعارضة من جهة ثانية، نجحت هذه الأخيرة في تمرير تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، خلال جلسة التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية.

وتمكن خصوم “البيجيدي”، مساء اليوم الجمعة، من تمرير “القاسم الانتخابي” بـ160 صوتا، يمثلون أحزاب “الأصالة والمعاصرة، و”التجمع الوطني للأحرار”، و”الاستقلال”، و”الحركة الشعبية”، و”الاتحاد الدستوري”، و”الاتحاد الاشتراكي”، و”التقدم والاشتراكية”، مقابل معارضة 104 أصوات، هم أعضاء الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت لفدرالية اليسار.

وصادق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، يقضي بتغيير، وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ووافق عليه 160 برلمانيا، وعارضه فريق العدالة والتنمية لوحده بـ104 أصوات، بينما امتنع برلماني من فيدرالية اليسار الموحد عن التصويت.