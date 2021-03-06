شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: 5 وفيات و187 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في الجزائر أمس، الجمعة، عن رصد 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 113 ألفا و.948

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في تصريح صحفي عن تسجيل 5 وفيات جديدة ليصبح بذلك مجموع الوفيات 3 آلاف و.7

كما أشار إلى تعافي 152 حالة جديدة، ليصل عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 78 ألفا و.824 فيما يتواجد 19 مريضا في العناية المركزة.